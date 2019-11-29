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В Арктике испытали гиперзвуковую ракету «Кинжал»


21:58
В Арктике испытали гиперзвуковую ракету «Кинжал»Фото: vk.com

В условиях Арктики впервые состоялись испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Кинжал" отечественного производства.

Как сообщает ТАСС, цитируя источники в российском оборонно-промышленном комплексе, пуск был осуществлен еще в середине ноября.

Согласно имеющимся данным, истребитель МиГ-31К ВКС РФ, который впервые осуществил пуск гиперзвуковой российской ракеты "Кинжал", поднялся в воздух с аэродрома в Оленегорске. Отмечается, что во время испытаний ракете удалось продемонстрировать скорость в 10 Махов.

Испытания с заданной целью были организованы в условиях российской Арктики, на полигоне "Пембой", который находится  северо-восточнее Воркуты. Официального подтверждения этих сведений пока не было.

Ранее Россия продемонстрировала представителям Соединенных Штатов ракетный комплекс "Авангард", который как предполагается, встанет на боевое дежурство уже до конца этого года. Ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком" американским инспекторам показывали в рамках реализации двустороннего Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, пояснили в Минобороны РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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