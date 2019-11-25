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Россия продемонстрировала США ракетный комплекс «Авангард»
21:42
Фото: news-front.info
Как передает ТАСС, предполагается, что комплекс встанет на боевое дежурство уже до конца этого года.
О новом вооружении рассказали в российском военном ведомстве.
В официальном сообщении отечественного оборонного министерства указано, что американским инспекторам показывали ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком" в рамках реализации двустороннего Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
В Минобороны РФ уточнили, что демонстрация новейшего вооружения была осуществлена в целях поддержания жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ.
Предполагается, что "Авангард", который смогли увидеть представители Соединенных Штатов, поступит на боевое дежурство уже в декабре. Со ссылкой на собственные источники в военных кругах агентство сообщает, что в ВС РФ в общей сложности поступят два полка по шесть ракет в шахтных установках каждого.
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