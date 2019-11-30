Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ледники в Андах начали быстрее таять из-за пожаров в лесах Амазонии

30.11.2019 16:41

Фото: worldsultimateexperiences.com



По мнению ученых, лесные пожары в Амазонии могли ускорить таяние ледников в Андах.



Ледники тают примерно на 5% быстрее, установили исследователи, которые ведут наблюдения за состоянием льдов в Андах.



Вследствие пожаров, которые продолжаются в джунглях Амазонки, в ближайшие годы интенсивность процессов будет нарастать. Как полагают климатологи, опубликовавшие статью в научном журнале Scientific Reports, масштабы возгораний увеличиваются, поэтому будет возрастать и уровень концентрации пыли в атмосфере - влияние лесных пожаров усилится вдвое.



Судя по прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (IPCC), в ближайшие десятилетия и столетия Амазония станет значительно суше. Пожары на юго-западе региона и сейчас можно считать проблемой не локального, а континентального уровня, ведь площадь тропических лесов составляет порядка 5,5 млн кв. км - на их долю приходится примерно 10% углерода, который запасен во всех живых организмах нашей планеты и аналогичное количество биомассы, производимой ежегодно. Леса Амазонии производят около 6% от общего объема кислорода, выделяемого всеми фотосинтезирующими организмами.



Исследования в этой области продолжают бразильские и французские климатологи, руководит коллективом ученых Патрик Гино из Университета Гренобль.



Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что к лесным пожарам в его стране якобы может быть причастен известный американский киноартист Леонардо Ди Каприо.



Автор: Злата Богатова

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