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Ледники в Андах начали быстрее таять из-за пожаров в лесах Амазонии
30.11.2019 16:41
Фото: worldsultimateexperiences.com
По мнению ученых, лесные пожары в Амазонии могли ускорить таяние ледников в Андах.
Ледники тают примерно на 5% быстрее, установили исследователи, которые ведут наблюдения за состоянием льдов в Андах.
Вследствие пожаров, которые продолжаются в джунглях Амазонки, в ближайшие годы интенсивность процессов будет нарастать. Как полагают климатологи, опубликовавшие статью в научном журнале Scientific Reports, масштабы возгораний увеличиваются, поэтому будет возрастать и уровень концентрации пыли в атмосфере - влияние лесных пожаров усилится вдвое.
Судя по прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (IPCC), в ближайшие десятилетия и столетия Амазония станет значительно суше. Пожары на юго-западе региона и сейчас можно считать проблемой не локального, а континентального уровня, ведь площадь тропических лесов составляет порядка 5,5 млн кв. км - на их долю приходится примерно 10% углерода, который запасен во всех живых организмах нашей планеты и аналогичное количество биомассы, производимой ежегодно. Леса Амазонии производят около 6% от общего объема кислорода, выделяемого всеми фотосинтезирующими организмами.
Исследования в этой области продолжают бразильские и французские климатологи, руководит коллективом ученых Патрик Гино из Университета Гренобль.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что к лесным пожарам в его стране якобы может быть причастен известный американский киноартист Леонардо Ди Каприо.
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