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В Астрахани спасли кота, примерзшего ко льду
30.11.2019 15:35
Фото: livejournal.com
Астраханским волонтерам удалось вовремя прийти на помощь коту, который примерз к тонкому льду канала на местной набережной.
Активисты организации "Верный друг" позже разместили в социальных сетях видео, на кадрах которого была запечатлена необычная спасательная операция.
Волонтеры узнали о коте, примерзшем ко льду, от случайной прохожей. Девушка, оказавшись рядом, заметила, что животное попало в беду, сразу после чего обратилась к зоозащитникам. Учитывая, что лед был очень хрупким, волонтеры не смогли приблизиться к коту, сидящему у полыньи. Животное удалось достать при помощи специального приспособления с петлей.
После нескольких попыток волонтеры наконец смогли зацепить кота, после чего он был успешно подтянут к берегу и отогрет. Однако приют был переполнен, поэтому спасенное животное отпустили на улицу. Спустя некоторое время в группе "Верного друга" в социальных сетях появилось объявление о поиске хозяев для этого кота.
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