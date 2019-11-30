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В Астрахани спасли кота, примерзшего ко льду


30.11.2019 15:35
В Астрахани спасли кота, примерзшего ко льдуФото: livejournal.com

Астраханским волонтерам удалось вовремя прийти на помощь коту, который примерз к тонкому льду канала на местной набережной.

Активисты организации "Верный друг" позже разместили в социальных сетях видео, на кадрах которого была запечатлена необычная спасательная операция.

Волонтеры узнали о коте, примерзшем ко льду, от случайной прохожей. Девушка, оказавшись рядом, заметила, что животное попало в беду, сразу после чего обратилась к зоозащитникам. Учитывая, что лед был очень хрупким, волонтеры не смогли приблизиться к коту, сидящему у полыньи. Животное удалось достать при помощи специального приспособления с петлей.

После нескольких попыток волонтеры наконец смогли зацепить кота, после чего он был успешно подтянут к берегу и отогрет. Однако приют был переполнен, поэтому спасенное животное отпустили на улицу. Спустя некоторое время в группе "Верного друга" в социальных сетях появилось объявление о поиске хозяев для этого кота.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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