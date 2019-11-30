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В Киеве неизвестные взорвали отделение банка
30.11.2019 14:21
Фото: inf.ua
Как сообщает агентство "Украинские новости", мощный взрыв прогремел на территории Днепровского района города.
Предположительно, целью злоумышленников был банкомат, установленный в одном из отделений "Ощадбанка".
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах украинской столицы уточняется, что ЧП случилось минувшей ночью, примерно в 04:10 по местному времени (05:10 по Москве). К инциденту причастны двое мужчин, личность которых сейчас пытается установить полиция.
Взрывная волна была настолько мощной, что банкомат был уничтожен практически полностью. Кроме того, серьезный урон причинен и самому отделению - осыпался потолок, витрина оказалась выбитой наружу.
По данным украинских СМИ, после инцидет в Киеве был объявлен план "Сирена". Официального подтверждения этих сведений пока не поступало.
На сегодняшний день государственный "Ощадбанк" занимает второе место по объему активов. По всей Украине он имеет свыше двух с половиной тысяч отделений.
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