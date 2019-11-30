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В Москве по делу библиотеки Шнеерсона заочно арестовали американского раввина
30.11.2019 13:21
Фото: hibiny.com
В Москве заочно арестован директор библиотеки "Агудас Хасидей Хабад" (США) Шолом Дов-Бер Левин. Американского раввина обвиняют в невозврате в Россию книг из библиотеки Шнеерсона.
Вердикт вынес столичный Тверской суд, передает агентство "Интерфакс".
Удовлетворив ходатайство следователя, суд заочно арестовал Шолома Дов-Бер Левина на два месяца. Отсчет срока меры пресечения будет начат в момент его задержания либо экстрадиции в Россию, пояснили в суде.
Суть обвинения во время судебного заседания не уточнялась. Ранее 71-летнего раввина уже заочно обвинили в невозвращении на территорию РФ культурных ценностей, а потом объявили в розыск - федеральный и международный. В качестве свидетелей по этому делу проходят главный раввин России Берл Лазар и раввин московской синагоги на Большой Бронной улице Ицхак Коган.
Библиотекой Шнеерсона называют ценное собрание древнееврейских книг и рукописей. Часть этой коллекции, первоначально принадлежавшей любавичскому раввину Йозефу Ицхаку Шнеерсону, в 19187 году национализировали большевики, передав в фонды Ленинской библиотеки (сейчас - РГБ). Оставшиеся книги и рукописи Шнеерсон вывез за пределы Советского Союза в 1930-е годы, когда эмигрировал за рубеж.
С конца 1980-х годов любавичские хасиды продолжают добиваться возвращения книг. В августе 2010 года федеральный судья в Вашингтоне Ройс Ламберт вынес вердикт о том, что можно считать правомерность претензий хасидов на рукописи доказанной. В решении суда было указано, что коллекция незаконно хранится в России. Российские дипломаты в ответ указали на незаконность этого вердикта.
В начале 2013 года американский суд обязал РФ платить $50000 ежедневно за библиотеку Шнеерсона.
После соответствующего предложения главы РФ Владимира Путина книги переместили в Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где был открыт филиал РГБ. В результате все желающие могли ознакомиться с уникальными документами.
Летом 2014 года вступило в силу решение российского суда, которое обязывало библиотеку американского Конгресса возвратить России семь книг из этой коллекции. Речь идет о части собрания Шнеерсона, которые Москва передавала в Соединенные Штаты еще в 1994 году. Библиотека Конгресса тогда обращалась с просьбой предоставить книги в рамках межбиблиотечного абонемента.
Однако Конгресс все переданные из Москвы книги отдал в библиотеку "Агудас Хасидей Хабад". Как только прошли сроки возврата, представители Вашингтона попросили Москву их продлить. Позднее хасидская община предлагала прислать взамен другие ценные издания, однако в РФ на это не пошли.
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