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Скотленд-Ярд сообщил о гибели двух человек на Лондонском мосту
00:19
Фото: xoroshiy.ru
Ранее полиция официально Лондона подтвердила уничтожение террориста, который имел при себе муляж взрывного устройства.
Как сообщает The Independent, в результате ЧП на Лондонском мосту погибли два человека. Трое раненых остаются в больницах.
По словам начальника контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу, выступившего на пресс-конференции после инцидента, случившееся квалифицировано как теракт. Силовики застрелили мужчину, причастного к нападению на Лондонском мосту, пояснил Басу, не назвав число пострадавших.
Представитель правоохранительных органов заверил, что позже назовут количество раненых и расскажут об их состоянии.
ЧП случилось сегодня у Лондонского моста примерно в 14:00 по местному времени (17:00 по Москве). Как сообщали британские СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах города, в общей сложности при вооруженном нападении ранения получили не менее пяти человек. Злоумышленник, атаковавший прохожих с ножом, был нейтрализован полицейскими.
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