Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скотленд-Ярд сообщил о гибели двух человек на Лондонском мосту

00:19

Фото: xoroshiy.ru



Ранее полиция официально Лондона подтвердила уничтожение террориста, который имел при себе муляж взрывного устройства.



Как сообщает The Independent, в результате ЧП на Лондонском мосту погибли два человека. Трое раненых остаются в больницах.



По словам начальника контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу, выступившего на пресс-конференции после инцидента, случившееся квалифицировано как теракт. Силовики застрелили мужчину, причастного к нападению на Лондонском мосту, пояснил Басу, не назвав число пострадавших.



Представитель правоохранительных органов заверил, что позже назовут количество раненых и расскажут об их состоянии.



ЧП случилось сегодня у Лондонского моста примерно в 14:00 по местному времени (17:00 по Москве). Как сообщали британские СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах города, в общей сложности при вооруженном нападении ранения получили не менее пяти человек. Злоумышленник, атаковавший прохожих с ножом, был нейтрализован полицейскими.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 101

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.11.2019 13:59 Служащую Черноморского флота арестовали за госизмену

Служащую Черноморского флота арестовали за госизмену 29.11.2019 02:35 В Дагестане четыре человека погибли в дорожной аварии, двое пострадали

В Дагестане четыре человека погибли в дорожной аварии, двое пострадали 29.11.2019 01:28 Владельцем взорвавшейся в Пятигорске пивоварни был экс-начальник полиции Еревана

Владельцем взорвавшейся в Пятигорске пивоварни был экс-начальник полиции Еревана 28.11.2019 23:49 В Абхазии во время перестрелки ранен один человек

В Абхазии во время перестрелки ранен один человек 28.11.2019 22:49 В Удмуртии ликвидировали медведя, убившего охотника