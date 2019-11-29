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Турецкого посла вызвали в МИД Франции после слов Эрдогана о мозге Макрона
29.11.2019 23:42
Фото: ynet.co.il
Министерство иностранных дел Франции вызывает турецкого посла в связи с высказываниями Реджепа Тайипа Эрдогана о Эммануэле Макроне.
Информация поступила из канцелярии Елисейского дворца, передает ТАСС.
Турецкий лидер позволил себе достаточно неоднозначные высказывания в адрес французского коллеги. Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого цитирует агентство Anadolu, он рекомендовал бы Эммануэлю Макрону проверить его "собственную голову на предмет смерти мозга". Заявление было сделано после того, как президент Франции призывал союзников по альянсу не надеяться на Соединенные Штаты.
Ранее польский журналист Якуб Мельник выступил с резкой критикой в адрес французского лидера после его высказываний о "смерти мозга НАТО". Статья, опубликованная им в издании Wpost, называлась "Макрон — полезный идиот Кремля".
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отреагировав на реплики Эммануэля Макрона, ранее заявил: если французский лидер почувствовал, что Североатлантический альянс сейчас находится в таком состоянии, у него есть полное право высказывать свое мнение.
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