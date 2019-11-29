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В Сочи трое охранников бара тяжело ранены в драке с поножовщиной
29.11.2019 23:21
Фото: kpcdn.net
Полиция Сочи разыскивают двух местных жителей, причастных к инциденту в рестобаре "Паштет".
Как передают российские СМИ, в результате драки с поножовщиной пострадали трое охранников указанного заведения. Все раненые были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Со ссылкой на информированный источник в местных правоохранительных органах уточняется, что ЧП случилось в ночь на пятницу, 29 ноября, неподалеку от железнодорожного вокзала, где располагается рестобар "Паштет".
Стихийно возникший конфликт двух сочинцев и охранников заведения стремительно перерос в потасовку. Во время драки сотрудники рестобара "Паштет" получили ножевые ранения. Состояние трех пострадавших охранников, которые сразу же были доставлены в больницу, врачи оценивают как тяжелое.
Информацию о происшествии подтвердили в местной полицейском главке, добавив, что уже ведется соответствующая проверка. По ее итогам примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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