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Белорусский Дед Мороз назван главным в СНГ


29.11.2019 12:59
Белорусский Дед Мороз назван главным в СНГФото: stihi.ru

Как свидетельствует рейтинг, подготовленный аналитическим агентством "ТурСтат", наибольшей известностью и популярностью в странах СНГ среди туристов из России этой зимой пользуется белорусский Дзед Мароз.

Почетное второе место занял Аяз Ата из Казахстана.

Замыкает тройку лидеров азербайджанский новогодний дедушка Шахта Баба.

На четвертом и пятом местах соответственно в этом рейтинге разместились армянский Каханд Папа и узбекский Корбобо.

В перечень популярных и известных у россиян новогодних персонажей также вошли молдавский Мош Крэчун, киргизский Аяз Ата, таджикский Бобои Барфи, туркменский Аяз Баба и почитаемый в Грузии Товлис Папа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 201

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