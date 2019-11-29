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Белорусский Дед Мороз назван главным в СНГ
29.11.2019 12:59
Фото: stihi.ru
Как свидетельствует рейтинг, подготовленный аналитическим агентством "ТурСтат", наибольшей известностью и популярностью в странах СНГ среди туристов из России этой зимой пользуется белорусский Дзед Мароз.
Почетное второе место занял Аяз Ата из Казахстана.
Замыкает тройку лидеров азербайджанский новогодний дедушка Шахта Баба.
На четвертом и пятом местах соответственно в этом рейтинге разместились армянский Каханд Папа и узбекский Корбобо.
В перечень популярных и известных у россиян новогодних персонажей также вошли молдавский Мош Крэчун, киргизский Аяз Ата, таджикский Бобои Барфи, туркменский Аяз Баба и почитаемый в Грузии Товлис Папа.
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