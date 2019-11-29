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Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном форуме
29.11.2019 07:15
Фото: shining-stars.ru
Американской первой леди Мелании Трамп пришлось столкнуться с довольно холодным приемом на саммите в Балтиморе.
Супруга главы Соединенных Штатов выступала на саммите, посвященном проблеме наркозависимости среди молодого поколения, под свист и неодобрительные реплики.
Школьники, находившиеся в зале, стали выражать недовольство сразу после того, как Мелания Трамп поднялась на сцену. Несмотря на реакцию публики, первая леди улыбалась и приветственно помахала рукой, а потом начала речь.
Как пишут американские СМИ, по иронии судьбы в тексте, который читала миссис Трамп, выражалась благодарность за "приглашение и гостеприимство" балтиморцев.
Дело в том, что в минувшем июле Дональд Трамп позволил себе резкие высказывания в адрес покойного конгрессмена Элайджи Каммингса. В частности, говоря о его родном городе, американский лидер назвал Балтимор отвратительной и опасной дырой, которая кишит крысами.
Ранее супруга Трампа признавалась, что считает себя самой затравленной в мире.
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