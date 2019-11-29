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В Дагестане четыре человека погибли в дорожной аварии, двое пострадали
29.11.2019 02:35
Фото: smi2.net
В результате ДТП, случившегося на территории Буйнакского района Дагестана, погибли четыре человека, сообщают российские СМИ.
Со ссылкой на пресс-службу МВД республики уточняется, что столкнулись две легковые машины.
В ведомстве отметили, что состояние двоих пострадавших, которые после ДТП были доставлены в больницы, врачи оценивают как крайне тяжелое.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что виновником смертельной аварии мог стать водитель машины ВАЗ-2106. Пытаясь совершить обгон, он допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.
Жертвами аварии стали четыре человека, в том числе, водители обеих машин. Правоохранительные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств трагедии.
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