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Американского посла при ЕС обвинили в сексуальных домогательствах
29.11.2019 02:05
Фото: dianomi.com
Гордон Сондланд
С обвинениями в адрес Гордона Сондланда, который сейчас входит в число ключевых свидетелей в расследовании конгресса дела об импичменте президента Дональда Трампа, выступили сразу три женщины.
По словам пострадавших, дипломат приставал к ним еще до того, как был назначен послом Соединенных Штатов при Евросоюзе.
Как сообщает издание The Hill, от действий Гордона Сондланда могли пострадать Николь Вогель, Натали Септ и Джана Солис. Три женщины публично объявили о том, что американский дипломат целовал или пытался сделать это, хотя они не выражали согласия.
По словам заявительниц, получив отказ, Сондланд якобы начинал им мстить - женщинам пришлось столкнуться с проблемами, связанными с профессиональным продвижением.
Прокомментировав утверждения женщин, которые заявили о том, что Сондланд позволял себе лишнее по отношению к ним, когда еще не был послом, дипломат решительно опроверг все эти обвинения.
Ранее в сексуальных домогательствах вновь обвинили известного американского актера Джеймса Франко.
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