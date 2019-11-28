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В Афганистан с необъявленным визитом прибыл Трамп
28.11.2019 22:37
Фото: news2world.net
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сегодня прибыл в Афганистан с необъявленным официальным визитом, передает агентство Reuters.
Американский лидер уже провел встречу с афганским коллегой Ашрафом Гани, а также посетил войска США, которые сейчас дислоцированы в этой стране.
Несколько дней назад состоялась телефонная беседа глав США и Афганистана, в ходе которой американский президент пригласил в Вашингтон с официальным визитом иностранного коллегу.
В ходе этого разговора президенты также обсуждали план, состоящий из семи пунктов, направленный на достижение мира с радикалами "Талибана" (движение официально запрещено в России).
Трамп выразил Гани благодарность за содействие в освобождении двух профессоров. Американский и австралийский ученые попали в плен к талибам летом 2016 года. Боевики тогда атаковали Американский университет в Кабуле.
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