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В Индии массово гибнут сибирские птицы
28.11.2019 21:38
Фото: prirodaperm.ru
Как сообщают специалисты Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае, все больше сибирских птиц, улетающих зимовать в Индию, становятся жертвами электротравм.
Не так давно российские ученые получили сведения, свидетельствующие о гибели одной из двух хищных птиц, за которыми велось наблюдение по GPS-GSM-трекеру.
Сначала скопы Сержик и Усина успешно добрались до озер на севере Индии, сообщает пресс-служба заповедника. Затем самец один направился на юг через плато Декан, после чего его трекеры начали передавать одинаковые координаты в течение нескольких суток.
Выехав к предполагаемому местонахождению птицы, ученые установили, что Сержик погиб. Проанализировав данные с трекера, специалисты полагают, что хищная птица могла попать в зону турбулентности ветрогенератора. Получив контузию, Сержик был вынужден совершить посадку и неудачно выбрал для этого опору ЛЭП. В результате птица получила смертельную электротравму.
Ученые отмечают, что проблемы гибели птиц от удара током уже решают в России и странах Европы, однако в Индии пока еще полностью отсутствует охрана птиц на такого рода объектах. Следствием этого становится массовая гибель птиц, как местных, так и прилетающих в Индию на зимовку.
Судьба самки Усины, сообщили орнитологи, оказалась более счастливой - птица сейчас продолжает охотиться совместно с сородичами, оставаясь под наблюдением российских ученых.
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