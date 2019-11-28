Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индии массово гибнут сибирские птицы

28.11.2019 21:38

Фото: prirodaperm.ru



Как сообщают специалисты Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае, все больше сибирских птиц, улетающих зимовать в Индию, становятся жертвами электротравм.



Не так давно российские ученые получили сведения, свидетельствующие о гибели одной из двух хищных птиц, за которыми велось наблюдение по GPS-GSM-трекеру.



Сначала скопы Сержик и Усина успешно добрались до озер на севере Индии, сообщает пресс-служба заповедника. Затем самец один направился на юг через плато Декан, после чего его трекеры начали передавать одинаковые координаты в течение нескольких суток.



Выехав к предполагаемому местонахождению птицы, ученые установили, что Сержик погиб. Проанализировав данные с трекера, специалисты полагают, что хищная птица могла попать в зону турбулентности ветрогенератора. Получив контузию, Сержик был вынужден совершить посадку и неудачно выбрал для этого опору ЛЭП. В результате птица получила смертельную электротравму.



Ученые отмечают, что проблемы гибели птиц от удара током уже решают в России и странах Европы, однако в Индии пока еще полностью отсутствует охрана птиц на такого рода объектах. Следствием этого становится массовая гибель птиц, как местных, так и прилетающих в Индию на зимовку.



Судьба самки Усины, сообщили орнитологи, оказалась более счастливой - птица сейчас продолжает охотиться совместно с сородичами, оставаясь под наблюдением российских ученых.



Автор: Злата Богатова

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