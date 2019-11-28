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Трансплантолог Каабак заявил, что умершая девочка из Волгограда могла выжить
28.11.2019 13:55
Фото: vk.com
Михаил Каабак
По словам трансплантолога Михаила Каабака, существовал определенный риск, что ребенок погибнет на операционном столе.
Однако имелись и все основания полагать, что годовалая девочка, которую наблюдали с трех месяцев, отреагирует на лечение и выживет, подчеркнул врач.
Как стало известно, врачу, который ранее был уволен из Национального центра здоровья детей, предлагают начать операции по пересадке почек лишь после новогодних каникул. Но по мнению Михаила Каабака, всем детям, которые ранее уже были внесены в список ожидания, необходимо оказать помощь до конца 2019 года.
Врач прокомментировал смерть девочки из Волгоград, которая нуждалась в проведении операции, но скончалась. Каабак пояснил, что ребенок мог бы умереть и в ходе вмешательства, и после него. Однако маленькая пациентка "могла и выжить", но ей не дали такого шанса, передает "Волгоград онлайн".
По словам врача, узнав о смерти девочки, он с трудом может говорить. Каабак пояснил, что в списке находятся пятнадцать детей, и очень важно "сделать операцию хотя бы кому-то" из них в этом году.
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