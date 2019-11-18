Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минздраве прокомментировали увольнение известного детского хирурга

18.11.2019 21:28

Фото: vk.com

Михаил Каабак



Главный трансплантолог российского ведомства Сергей Готье опроверг какую-либо причастность к увольнению знаменитого детского хирурга Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.



Мнением по этому поводу врач поделился в эфире радио "Говорит Москва".



Ранее газета "Коммерсантъ" опубликовала интервью с Михаилом Каабаком. Известный детский хирург-трансплантолог, оперирующий грудных детей, изложил свою версию случившегося. Официальной причиной его увольнения было отсутствие ставок, однако в действительности врач и его коллега Надежда Бабенко были уволены по указанию Минздрава.



По словам Каабака, его уволили из-за звонка Сергея Готье руководителю НЦЗД Андрею Фисенко. Разговор шел о лекарственных препаратах, которые применяет врач.



Как заявил Готье, прокомментировав заявление коллеги, он является директором другого учреждения, поэтому не имеет никакого отношения к трудоустройству Каабака и Бабенко. Учитывая, что они не являются ни его подчиненными, ни его лечащими врачами, он не иметь и "претензий к препаратам".



Автор: Злата Богатова

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