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В Минздраве прокомментировали увольнение известного детского хирурга
18.11.2019 21:28
Фото: vk.com
Михаил Каабак
Главный трансплантолог российского ведомства Сергей Готье опроверг какую-либо причастность к увольнению знаменитого детского хирурга Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
Мнением по этому поводу врач поделился в эфире радио "Говорит Москва".
Ранее газета "Коммерсантъ" опубликовала интервью с Михаилом Каабаком. Известный детский хирург-трансплантолог, оперирующий грудных детей, изложил свою версию случившегося. Официальной причиной его увольнения было отсутствие ставок, однако в действительности врач и его коллега Надежда Бабенко были уволены по указанию Минздрава.
По словам Каабака, его уволили из-за звонка Сергея Готье руководителю НЦЗД Андрею Фисенко. Разговор шел о лекарственных препаратах, которые применяет врач.
Как заявил Готье, прокомментировав заявление коллеги, он является директором другого учреждения, поэтому не имеет никакого отношения к трудоустройству Каабака и Бабенко. Учитывая, что они не являются ни его подчиненными, ни его лечащими врачами, он не иметь и "претензий к препаратам".
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