Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Страховщики опровергли сообщения об ампутации рук у пострадавшей в Доминикане девочки

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Фото: riafan.ru



Информация о том, что доминиканские врачи ампутировали руки 12-летней девочке, пострадавшей в ДТП с туристическим автобусом, не соответствует действительности, заявили в страховой компании ERV.



Ранее информация об экстренной операции широко распространилась в СМИ.



О состоянии россиян, пострадавших в результате аварии в Доминикане, рассказала исполнительный директор страховщика Юлия Алчеева. Как передает агентство "Интерфакс", у нескольких пострадавших врачи диагностировали довольно сложные травмы. Однако среди пациентов не было "ребенка, у которого ампутировали руки", заявила Алчеева.



После того, как на востоке Доминиканы столкнулись перевозивший россиян туристический автобус и грузовик, в Москву смогли вылететь лишь семь человек. Остальные были доставлены в больницы. Нескольких пострадавших после обследования отпустили, туристов уже разместили в гостиницах.



Виновником ДТП может являться водитель грузовика, допустившего на опасном участке дороги рискованный маневр. В результате водитель автобуса, который вез 39 российских туристов в аэропорт Ла Романа, чтобы избежать столкновения, был вынужден резко повернуть в сторону. Автобус опрокинулся, от удара в нем выбило все стекла.



По последним официальным данным, более двадцати туристов получили травмы средней и легкой тяжести. Состояние шести человек медики оценивают как тяжелое.



Автор: Злата Богатова

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