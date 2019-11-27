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Власти США не намерены обменивать Уилана


27.11.2019 23:00
Власти США не намерены обменивать УиланаФото: smi2.net

Как заявила временный поверенный в делах США в России Джули Фишер, нет никаких оснований говорить о возможном обмене американского гражданина Пола Уилана, обвиняемого в РФ. На эту тему дипломат высказалась по итогам посещения Уилана в СИЗО "Лефортово", передает агентство "Интерфакс".

По словам Джули Фишер, в течение одиннадцати месяцев, которые гражданин Соединенных Штатов провел под стражей, следственные органы еще не представили каких-либо доказательств его вины. Дипломат заявила, что по мнению российской стороны Пола Уилана поймали с поличным, но не было представлено доказательств и этого. Поэтому американца следует "освободить как можно скорее", - указала представительница Госдепа.

Фишер также заявила о том, что Уилан полностью изолирован от любого общения со своими близкими и правозащитниками. Почти год он не имеет возможности позвонить родственникам. Учитывая, что в выходные у его отца будет день рождения, американские дипломаты даже обратились к российским властям с просьбой разрешить ему позвонить семье.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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