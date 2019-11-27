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Французскому социологу Карин Клеман запретили въезд в Россию
27.11.2019 22:37
Фото: vsdn.ru
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ на 10 лет запретила въезд в страну французскому социологу Карин Клеман.
Об этом рассказывает "Коммерсантъ" со ссылкой на саму Клеман, которая узнала о запрете в "Шереметьево".
По словам Карин Клеман, о том, что ей на десять лет запретили въезд в Россию, она была проинформирована по прибытии в Москву. Французского социолога, которая проходила паспортный контроль в аэропорту "Шереметьево", пригласили в отдельное помещение. Там сотрудники ФСБ вручили Клеман уведомление, согласно которому ей в течение десяти лет нельзя посещать РФ.
В прошлом Карин Клеман была женой депутата Госдумы Олега Шеина, ее маленькая дочь — гражданка России. Французский социолог на протяжении более чем двадцати лет проживала в нашей стране, занимаясь преподавательской деятельностью.
Последний год Клеман находилась во Франции, где посвятила себя изучению движения так называемых "желтых жилетов". В Москву она прилетела, чтобы прочитать о них лекцию.
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