Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые нашли эффективный метод борьбы с алкогольной зависимостью

27.11.2019 20:54

Фото: vk.com



Как выяснили исследователи Университетского колледжа Лондона, существенно уменьшить тягу к спиртному помогает одноразовая доза кетамина.



Краткий отчет о проведенном эксперименте опубликован на сайте MedicalXpress.



В исследовании участвовали 90 человек, которые склонны к чрезмерному употреблению алкоголя и постоянно превышающие рекомендуемые нормы. По данным ученых, эти люди еженедельно выпивали 74 единицы алкоголя (одна единица равна 10 граммам чистого спирта).



Участникам эксперимента предложили выпить стакан пива после выполнения определенного задания, зафиксировав уровень своего желания и степень ожидаемого удовольствия от демонстрации разных алкогольных напитков. После того, как треть добровольцев испытала на себе действие кетамина (им сделали инъекцию этого препарата), их желание выпить спиртное уменьшилось.



По данным британских специалистов, эффект от кетамина, влияющего на систему вознаграждения и препятствующего формированию длительной зависимости, сохранялся на протяжении девяти месяцев.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 111

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