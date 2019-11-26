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В Доминикане попал в ДТП автобус с россиянами


14:39
В Доминикане попал в ДТП автобус с россиянамиФото: newsarmenia.am

В автобус, который вез туристов из РФ в аэропорт, врезался грузовик. В момент аварии в салоне находилось около сорока человек.

Состояние нескольких пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Российские дипломаты сейчас поддерживают постоянную связь с местными властями, взяв ситуацию на контроль. Как заверили в МИД, сотрудники ведомства взаимодействуют с представителями администрации и медицинскими учреждениями, а также туристической фирмой Anex Tour, которая отправляла россиян на отдых в Доминикану.

В настоящее время руководитель отделения российского посольства в Пунта-Кане остается на постоянной связи со всеми структурами, указано в сообщении МИД.

По последним данным, пострадавших с наиболее тяжелыми травмами доставили в больницу Санто-Доминго при помощи вертолетов. Местные врачи уже провели ряд экстренных операций. Россияне, которым не потребовалась госпитализация, размещены в гостиницах.

ЧП случилось накануне, 26 ноября, когда автобус с туристами из России направлялся в аэропорт. После столкновения с грузовиком он опрокинулся, в результате чего пострадали более двадцати граждан РФ. По данным ряда СМИ, несколько человек, которые почти не получили травм, уже вылетели домой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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