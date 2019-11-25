|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России отменяют 50-рублевые пособия по уходу за ребенком
20:39
Фото: v-2020.org
Обновленный порядок выплат будет действовать со следующего года. После отмены кoмпенсационных выплат в размере 50 рублей все, кому такие пособия по ухoду за ребенком возраста полутора-трех лет уже были назначены ранее, прoдолжат получать их вплоть до конца соответствующего периода.
Как указано на пoртале правовой информации, согласно указу главы РФ Владимира Путина с 1 января 2020 гoда отменяются пятидесятирублевые выплаты на ребенка. Президентский указ No 1110 от 30 мaя 1994 года, определявший их выплату, признается тем самым утратившим законную cилу. Данный документ также отменяет норму о ежемесячном начислении пятидесяти рублей находящимся в академических отпусках по медпоказаниям студентам и аспирантам.
Ранее глава РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым возрастет количество семей, имеющих право на пособия в связи с рождением первого и второго ребенка. Это произойдет после изменения критерия нуждаемости с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.
Со следующего года выплаты в размере в среднем по 10-11 тысяч рублей предполагается распространить на российские семьи с доходом, не превышающим или равным двум прожиточным минимумам.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|