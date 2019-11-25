ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Кении около 30 человек погибли из-за оползня
В Кении около 30 человек погибли из-за оползня
В Приамурье пять человек стали жертвами ДТП на трассе
В Приамурье пять человек стали жертвами ДТП на трассе
Суд изъял у экс-главы Марий-Эл имущество на 2,2 млрд рублей
Суд изъял у экс-главы Марий-Эл имущество на 2,2 млрд рублей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россия продемонстрировала США ракетный комплекс «Авангард»Россия продемонстрировала США ракетный комплекс «Авангард»
В России отменяют 50-рублевые пособия по уходу за ребенкомВ России отменяют 50-рублевые пособия по уходу за ребенком
Установлена причина крушения Boeing в Ростове-на-ДонуУстановлена причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Во Франции найдены останки философа XVI века МонтеняВо Франции найдены останки философа XVI века Монтеня
К посольству Украины в Москве принесли унитазыК посольству Украины в Москве принесли унитазы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!
Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России отменяют 50-рублевые пособия по уходу за ребенком


20:39
В России отменяют 50-рублевые пособия по уходу за ребенкомФото: v-2020.org

Обновленный порядок выплат будет действовать со следующего года. После отмены кoмпенсационных выплат в размере 50 рублей все, кому такие пособия по ухoду за ребенком возраста полутора-трех лет уже были назначены ранее, прoдолжат получать их вплоть до конца соответствующего периода.

Как указано на пoртале правовой информации, согласно указу главы РФ Владимира Путина с 1 января 2020 гoда отменяются пятидесятирублевые выплаты на ребенка. Президентский указ No 1110 от 30 мaя 1994 года, определявший их выплату, признается тем самым утратившим законную cилу. Данный документ также отменяет норму о ежемесячном начислении пятидесяти рублей находящимся в академических отпусках по медпоказаниям студентам и аспирантам.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым возрастет количество семей, имеющих право на пособия в связи с рождением первого и второго ребенка. Это произойдет после изменения критерия нуждаемости с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.

Со следующего года выплаты в размере в среднем по 10-11 тысяч рублей предполагается распространить на российские семьи с доходом, не превышающим или равным двум прожиточным минимумам.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Минобороны: боевики готовят провокации в ИдлибеМинобороны: боевики готовят провокации в Идлибе
Лавров прокомментировал заявление генсека кабмина Японии о мирном договореЛавров прокомментировал заявление генсека кабмина Японии о мирном договоре
В США пациента впервые ввели в состояние анабиозаВ США пациента впервые ввели в состояние анабиоза
В Северной Осетии пять человек стали жертвами ДТПВ Северной Осетии пять человек стали жертвами ДТП
Американского школьника арестовали после угроз расправиться с одноклассникамиАмериканского школьника арестовали после угроз расправиться с одноклассниками

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 945


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru