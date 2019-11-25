ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Кении около 30 человек погибли из-за оползня
В Кении около 30 человек погибли из-за оползня
В Приамурье пять человек стали жертвами ДТП на трассе
В Приамурье пять человек стали жертвами ДТП на трассе
Суд изъял у экс-главы Марий-Эл имущество на 2,2 млрд рублей
Суд изъял у экс-главы Марий-Эл имущество на 2,2 млрд рублей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россия продемонстрировала США ракетный комплекс «Авангард»Россия продемонстрировала США ракетный комплекс «Авангард»
В России отменяют 50-рублевые пособия по уходу за ребенкомВ России отменяют 50-рублевые пособия по уходу за ребенком
Установлена причина крушения Boeing в Ростове-на-ДонуУстановлена причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Во Франции найдены останки философа XVI века МонтеняВо Франции найдены останки философа XVI века Монтеня
К посольству Украины в Москве принесли унитазыК посольству Украины в Москве принесли унитазы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!
Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Установлена причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону


18:41
Установлена причина крушения Boeing в Ростове-на-ДонуФото: aviadrive.ru

Как указано в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), авиакатастрофа произошла из-за ошибочных действий летчиков.

Жертвами крушения Boeing 737 авиакомпании FlyDubai стали более шестидесяти человек.

Как указывается в окончательной версии отчета экспертов Межгосударственного авиационного комитета (МАК), проводивших расследование трагедии, причиной этого авиационного происшествия стали ошибки, допущенные экипажем.

Эксплуатационная документация воздушных судов такого типа "подразумевает наличие у пилотов предыдущего опыта полетов на многодвигательных реактивных самолетах", подчеркивается в документе. Поэтому в МАК рекомендовали оценивать риски допуска, когда речь идет о самолете Boeing 737-800 и если он может стать первым в карьере пилота.

В МАК также отметили, что при необходимости следует изменить соответствующие нормативные документы.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом FZ-981 из Дубая в Ростов-на-Дону, потерпел крушение 19 марта 2016 года. Воздушное судно столкнулось с землей, в результате чего погибли все, кто был на борту - 55 пассажиров (в том числе 44 россиянина) и семь членов экипажа. ЧП случилось около взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения, пилоты пытались приземлиться в условиях очень плохой погоды.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Минобороны: боевики готовят провокации в ИдлибеМинобороны: боевики готовят провокации в Идлибе
Лавров прокомментировал заявление генсека кабмина Японии о мирном договореЛавров прокомментировал заявление генсека кабмина Японии о мирном договоре
В США пациента впервые ввели в состояние анабиозаВ США пациента впервые ввели в состояние анабиоза
В Северной Осетии пять человек стали жертвами ДТПВ Северной Осетии пять человек стали жертвами ДТП
Американского школьника арестовали после угроз расправиться с одноклассникамиАмериканского школьника арестовали после угроз расправиться с одноклассниками

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 945


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru