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Установлена причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону
18:41
Фото: aviadrive.ru
Как указано в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), авиакатастрофа произошла из-за ошибочных действий летчиков.
Жертвами крушения Boeing 737 авиакомпании FlyDubai стали более шестидесяти человек.
Как указывается в окончательной версии отчета экспертов Межгосударственного авиационного комитета (МАК), проводивших расследование трагедии, причиной этого авиационного происшествия стали ошибки, допущенные экипажем.
Эксплуатационная документация воздушных судов такого типа "подразумевает наличие у пилотов предыдущего опыта полетов на многодвигательных реактивных самолетах", подчеркивается в документе. Поэтому в МАК рекомендовали оценивать риски допуска, когда речь идет о самолете Boeing 737-800 и если он может стать первым в карьере пилота.
В МАК также отметили, что при необходимости следует изменить соответствующие нормативные документы.
Пассажирский самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом FZ-981 из Дубая в Ростов-на-Дону, потерпел крушение 19 марта 2016 года. Воздушное судно столкнулось с землей, в результате чего погибли все, кто был на борту - 55 пассажиров (в том числе 44 россиянина) и семь членов экипажа. ЧП случилось около взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения, пилоты пытались приземлиться в условиях очень плохой погоды.
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