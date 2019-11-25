|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
14:03
Фото: reaksiya.az
Как передает Агентство городских новостей "Москва", столичные правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые устроили несанкционированный пикет около здания украинской дипмиссии. 39-летний уроженец Молдавии, проживающий сейчас в Подмосковье, и 48-летний москвич попытались "поддержать" боевую мощь Киева.
Участники акции, судя по оформлению пикета, намеревались поддержать боевую мощь Украины. Для этого они принесли к зданию дипмиссии в Москве два унитаза и горшок. Сантехника при этом была украшена полосками цветов украинского флага и соответствующего содержания надписями.
Помимо надписей "Поддержим боевую мощь Украины" и "ВМФ Украины" на унитазах можно было увидеть названия катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые не так давно были переданы обратно российской стороной.
Напомним, не так давно в Гааге состоялось первое заседание Международного трибунала ООН по морскому праву. Ни одно из принципиальных разногласий, связанных с инцидентом в Керченском проливе, разрешить не удалось, проинформировало позже МИД России.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|