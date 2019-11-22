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МИД: Россия и Украина не разрешили разногласия на первом заседании в Гааге
16:15
Фото: dsvf.ru
Как информирует МИД России, на первом заседании Международного трибунала ООН по морскому праву не удалось разрешить ни одно из принципиальных разногласий, связанных с инцидентом в Керченском проливе. Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Как сообщают дипломаты, определяться по "зависшим" вопросам предстоит через арбитраж - по итогам первого заседании Международного трибунала ООН по морскому праву не было разрешено ни одно из принципиальных разногласий, которые связаны с инцидентом в Керченском проливе, когда около года назад российские пограничники задержали украинских моряков.
Министерство указывает на необходимость разделения процесса на два этапа. По мнению Москвы, нужно установить границы между "юрисдикционным" и "субстантивным" - в рамках первого у арбитража будет устанавливаться само наличие компетенции рассматривать данное дело, тогда как разбор по существу пройдет в ходе второго.
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о том, что киевские власти намерены продолжать судиться с Москвой из-за задержанных Россией украинских военных кораблей, несмотря на их возвращение.
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