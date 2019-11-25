|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Минобороны: боевики готовят провокации в Идлибе
07:36
Фото: ocdn.eu
Как информирует российское оборонное ведомство, в Идлибской зоне деэскалации (Сирия) готовятся провокации с инсценировкой авиаударов и использованием запрещенного химоружия.
По данным Минобороны РФ, подготовка ведется боевиками группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (деятельность официально запрещена в России) и представителями "Белых касок".
Информация о прибытии автоколонны с вооруженными людьми поступила ранее от местных жителей. Как рассказали сирийцы, проживающие в Сармаде, боевиков и приехавших с ними подозрительных лиц они впервые заметили еще в первых числах ноября.
В Минобороны отметили, что в в одном из грузовиков находились емкости с различными химикатами. Кроме того, у прибывших в город людей при себе имелись профессиональное видеооборудование и фрагменты разных боеприпасов - авиационных и артиллерийских, на которых видели советскую и российскую маркировку.
Ранее сирийский президент Башар Асад заявил о том, что к гибели основателя некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue Джеймса Ле Мезюрье, который сыграл центральную роль в создании неправительственной организации "Белые каски", может быть причастно ЦРУ. По мнению Башара Асада, речь в данном случае идет об убийстве, и очевидно, что в этом замешаны спецслужбы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|