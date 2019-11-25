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Суд изъял у экс-главы Марий-Эл имущество на 2,2 млрд рублей
25.11.2019 21:57
Фото: smi2.net
Как передает ТАСС, общая стоимость имущества, которое по решению суда изъято у Леонида Маркелова и жены, составляет 2,2 миллиарда рублей.
По словам адвоката Елены Вяткиной, решение пока еще не вступило в законную силу.
Суд в Нижнем Новгороде вынес решение об изъятии имущества бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги. Согласно вердикту Нижегородского районного суда, в доход государства обращается имущество общей стоимостью около 2,2 миллиарда рублей.
Как пояснила адвокат Елена Вяткина, представляющая интересы экс-чиновника, который обвиняется во взятке, решение суда пока еще не вступило в законную силу.
По данным ТАСС, у бывшего главы Марий Эл в доход государства изымаются свыше ста объектов недвижимости, шестнадцать автомобилей и порядка тысячи разнообразных предметов роскоши.
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