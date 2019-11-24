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Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
24.11.2019 23:04
Фото: cdnvideo.ru
Людмила Вербицкая занимала пост ректора СПбГУ в период 1994-2008 годов, а впоследствии стала президентом данного учебного заведения.
Вербицкая также являлась почетным президентом Российской академии образования.
Как передает ТАСС, в Северной столице на 84-м году жизни сегодня скончалась почетный президент Российской академии образования и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая. Информацию о ее смерти подтвердили в СПбГУ.
Людмила Вербицкая — выдающийся советский и российский лингвист-русист. В 1994 году она стала первой женщиной, которая заняла пост ректора Петербургского университета. При ней в образовательном учреждении появились факультеты международных отношений и медицинский.
Начиная с 2008 года, Вербицкая была президентом Санкт-Петербургского госуниверситета, а спустя два года она стала деканом филологического факультета. В 2011 году ей было присвоено звание почетного профессора СПбГУ.
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