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В Кении около 30 человек погибли из-за оползня
24.11.2019 07:47
Фото: zbp.ru
По меньшей мере двадцать девять человек погибли в результате схода оползня, сообщает телевизионный канал CNN.
Со ссылкой на президента Кении Ухуру Кеньятту отмечается, что трагедия случилась в ночь на минувшую субботу.
Причиной оползня стали сильные дожди, обрушившиеся на округ Западный Покот, который расположен близ границы с Угандой. По данным местных властей, оползень сошел примерно в 2:30 субботы, 23 ноября.
Подтвердив сведения о двадцати девяти погибших, Кеньятта принес соболезнования их семьям.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Ущерб, который стихия нанесла инфраструктуре, лишь предстоит подсчитать. Пока лишь известно, что повреждены несколько дорог и мостов.
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