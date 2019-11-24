Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые уточнили формулу сравнения возраста собак с человеческим

24.11.2019 04:13

Фото: livejournal.com



Как полагают американские исследователи, собаки породы лабрадор уже к двум годам достигают возраста, который у людей соответствует сорока годам, пишет The Times.



Формулу уточнили специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего.



Американские ученые сравнили скорость метелирования ДНК, которая связана со старением млекопитающих. В результате они смогли уточнить широко распространенную формулу расчета "человеческого" возраста собак. Ранее считалось, что она выглядит как один к семи, но эксперты из Сан-Диего поставили это под сомнение.



Дело в том, что лабрадоры к двум годам жизни способны достичь возраста, который у людей соответствует сорока годам. В Калифорнийском университете выяснили это, взяв за основу исследования феномен, известный как уменьшение уровня метилирования ДНК. Связь его с процессами старения у млекопитающих ученые установили еще в в 1970-х годах.



В ходе эксперимента исследователи применили показатели к более 100 подопытным лабрадорам (возраст собак составлял от месяца до шестнадцати лет) и к более чем 300 людям возраста от года до 103 лет.



Как свидетельствуют результаты данной работы, двухлетние лабрадоры иногда ведут себя как щенки, но их ДНК сравнима с ДНК человека, который уже отметил сорокалетие. В три года собаки сравнимы уже с пятидесятилетними людьми, после чего скорость старения животных резко уменьшается. В итоге замедляется, и тогда уже десятилетний лабрадор соответствует по возрасту 68-летнему человеку, констатировали специалисты.



Автор: Злата Богатова

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