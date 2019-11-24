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Под Саратовом пропал подросток


24.11.2019 03:49
Под Саратовом пропал подростокФото: vk.com

Школьник еще 21 ноября отправился погулять с приятелями, но так и не вернулся домой.

Как сообщается на странице региональной группы "Поисковый отряд "Лиза Алерт", следственные органы области уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В мероприятиях по поиску ребенка задействованы порядка ста сотрудников МЧС и полиции, которым оказывают активное содействие около пятидесяти волонтеров, пишут местные СМИ.

После того, как пропал 12-летний школьник, непрерывно прочесывается территория населенного пункта Песчанка и окрестностей. На месте ЧП сейчас работают около тридцати пеших поисковых групп, которые успели обработать свыше 130 км.

В сообщении указано, что около 20 км были осмотрены с воздуха с помощью беспилотника. В местной школе развернут штаб, координирующий поисковую операцию, которая продолжается уже вторые сутки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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