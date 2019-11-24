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Во Франции вынесли приговор по делу выходцев из Грузии
24.11.2019 02:47
Фото: imag.one
Во Франции суд приговорил шестерых уроженцев Грузии к различным тюремным срокам, сообщает газета Le Figaro.
Иностранцев признали виновными в многочисленных ограблениях. По версии следствия, в регионе Бретань ими было совершено свыше двадцати преступлений.
За серию ограблений выходцев из Грузии приговорили к тюремному заключению на срок от двух до пяти лет. В ходе расследования было установлено, что шесть мужчин в течение последних трех месяцев совершили по меньшей мере двадцать преступлений на территории региона Бретань.
Отмечается, что правоохранительные органы, зафиксировав резкий скачок числа ограблений, незамедлительно приступили к срочному расследованию. В результате шесть подозреваемых были задержаны несколько дней назад.
После того, как уроженцы Грузии закончат отбывать наказание и их выпустят из тюрьмы, всех выдворят за пределы Франции, постановил суд.
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