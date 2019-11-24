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Во Франции вынесли приговор по делу выходцев из Грузии


24.11.2019 02:47
Во Франции вынесли приговор по делу выходцев из ГрузииФото: imag.one

Во Франции суд приговорил шестерых уроженцев Грузии к различным тюремным срокам, сообщает газета Le Figaro.

Иностранцев признали виновными в многочисленных ограблениях. По версии следствия, в регионе Бретань ими было совершено свыше двадцати преступлений.

За серию ограблений выходцев из Грузии приговорили к тюремному заключению на срок от двух до пяти лет. В ходе расследования было установлено, что шесть мужчин в течение последних трех месяцев совершили по меньшей мере двадцать преступлений на территории региона Бретань.

Отмечается, что правоохранительные органы, зафиксировав резкий скачок числа ограблений, незамедлительно приступили к срочному расследованию. В результате шесть подозреваемых были задержаны несколько дней назад.

После того, как уроженцы Грузии закончат отбывать наказание и их выпустят из тюрьмы, всех выдворят за пределы Франции, постановил суд.

Автор: Злата Богатова

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