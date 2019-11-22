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Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его супруга
18:21
Фото: vk.com
Мэр города Тулуна (Иркутская область) попал в дорожную аварию, в которой получил серьезные травмы.
Как передает ТАСС, в результате происшествия погибла супруга Юрия Кариха.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона уточняется, что автомобиль, в котором находился 52-летний Юрий Карих и его жена, врезался в грузовик. ЧП случилось на трассе в Черемховском районе. В результате аварии скончалась супруга мэра Тулуна.
Информацию о происшествии подтвердила вице-мэр Тулуна Елена Абрамова, выразившая надежду на то, что Юрий Владимирович сможет восстановить здоровье и вернется на свое рабочее место.
По данным ряда местных СМИ, Кариха доставили в медицинское учреждение с серьезными травмами. Официального комментария о его состоянии пока не последовало.
Юрий Карих занимает пост градоначальника в Тулуне, где летом этого года дважды происходили сильные наводнения. На этой должности он находится с 2010 года. В минувшем сентябре Карих, баллотировавшийся как самовыдвиженец, был избран на новый срок.
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