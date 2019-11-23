Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров прокомментировал заявление генсека кабмина Японии о мирном договоре

23.11.2019 14:50

Фото: vsk.sm-news.ru



Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал высказывание генсека кабинета министров Японии, сообщает ТАСС.



Ранее Есихидэ Суги, говоря о мирном договоре Токио и Москвы, заявил о том, что к согласию стороны могут прийти только после урегулирования вопроса территорий.



Прежде всего Японии нужно официально признать суверенитет России над южной частью Курильских островов, заявил Сергей Лавров.



Как указал глава внешнеполитического ведомства, в Москве руководствуются исключительно договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между президентом РФ и японски премьер-министром. Ранее они уже пришли к тому, что необходимо в обсуждении этих вопросов продвигаться на основе декларации 1956 года.



В этом документе, подчеркнул Лавров, четко говорится о том, что первоначально признается территориальная целостность и суверенитет РФ, тем самым признаются и результаты Второй мировой войны. Лишь потом, "возможно, будет обсуждаться все остальное ", - подчеркнул российский министр.



Ранее генсек японского кабмина Есихидэ Суги заговорил о том, что правительство будет продолжать переговоры с Москвой по мирному договору, сохраняя позицию, согласно которой первоначальным должно быть разрешение территориальной проблемы. Только после этого речь может идти о заключении мирного договора, утверждал представитель официального Токио.



Напомним, в начале года в Москве состоялась трехчасовая встреча президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, по итогам которой лидеры государств признали, что потребуется кропотливая работа в разрешении разногласий. Решение, которое предстоит принять Москве и Токио, они назвали непростым.



Официальная позиция российских властей состоит в том, что Токио должен признать суверенитет РФ над Южными Курилами, ведь эти земли стали законной частью Советского Союза после Второй мировой войны. Ранее японская сторона уже пошла на серьезную уступку, согласившись взять за основу документ 1956 года



В минувшем феврале Абэ говорил о том, что Япония заключит мирный договор с Россией лишь после того, как будут определены границы. Представитель официального Токио при этом подчеркивал, что предметом переговоров остаются все четыре острова.



Автор: Злата Богатова

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