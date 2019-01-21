Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин рассказал об итогах обсуждения проблемы мирного договора с Абэ

20:36

Фото: smi2.net



Завершившие встречу в Москве Путин и Абэ рассказали об результатах разговора, который продолжался около трех часов.



Говоря об итогах обсуждения проблемы мирного договора, лидеры государств признали, что потребуется кропотливая работа. Кроме того, они назвали непростым решение, которое предстоит принять Москве и Токио.



Как заявил глава российского государства Владимир Путин, в ходе разговора собеседники подтвердили заинтересованность в заключении мирного договора. Рассказывая об итогах переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ, президент РФ отметил, что предстоит "кропотливая работа по формированию условий", которые позволят принять взаимоприемлемое решение.



Путин также сказал, что Москве и Токио необходимо добиться обеспечения долгосрочного и всестороннего развития двусторонних связей на принципиально новом уровне. При этом решение, предложенное переговорщиками, должно быть обязательно взаимоприемлемым для народов обеих стран, его должна поддержать общественность и России, и Японии, подчеркнул глава РФ.



Предполагается, что следующий раунд переговоров по этому вопросу может пройти уже в феврале, например "на полях" конференции по безопасности в Мюнхене встретятся главы МИД двух стран.



Напомним, не так давно российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в процессе подготовки документа сохраняются значительные расхождения позиций сторон. Важнейшим шагом, который необходим для эффективного продолжения переговоров по мирному договору руководитель ведомства назвал признание Токио суверенитета РФ над всеми островами Курильской гряды. Как подчеркнул Лавров, российские власти уже выразили готовность действовать в соответствии с декларацией 1956 года, что означает полное признание японцами результатов Второй мировой войны.



Автор: Злата Богатова

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