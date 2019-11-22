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В Могадишо убита известная правозащитница


01:17
twitter.com/AlmaasElmanФото: iz.ru
twitter.com/AlmaasElman

В Сомали неизвестные застрелили известную правозащитницу Алмаас Элман, передает телевизионный канал CTV.

Со ссылкой на министерство информации страны уточняется, что гражданская активистка была убита в своей машине.

Преступление было совершено, когда Алмаас Элман в собственном автомобиле направлялась в столичный аэропорт. Женщина, имеющая гражданство Канады, была застрелена неизвестными.

Правоохранительные органы Могадишо приступили к расследованию по факту покушения на правозащитницу. Какие-либо другие подробности убийства Элман, которая работала в местном фонде, основанном ее семьей, пока не раскрываются в интересах следствия.

Автор: Злата Богатова

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