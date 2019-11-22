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В Могадишо убита известная правозащитница
01:17
Фото: iz.ru
twitter.com/AlmaasElman
В Сомали неизвестные застрелили известную правозащитницу Алмаас Элман, передает телевизионный канал CTV.
Со ссылкой на министерство информации страны уточняется, что гражданская активистка была убита в своей машине.
Преступление было совершено, когда Алмаас Элман в собственном автомобиле направлялась в столичный аэропорт. Женщина, имеющая гражданство Канады, была застрелена неизвестными.
Правоохранительные органы Могадишо приступили к расследованию по факту покушения на правозащитницу. Какие-либо другие подробности убийства Элман, которая работала в местном фонде, основанном ее семьей, пока не раскрываются в интересах следствия.
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