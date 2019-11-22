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«Роскосмос» предупредил об астероиде, который летит к Земле
00:50
Фото: vk.com
"Роскосмос" предупреждает об астероиде, который приближается к нашей планете.
По данным госкорпорации, еще в начале ноября движение этого объекта было зафиксировано системой предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве.
"Роскосмос" информирует о том, что к нашей планете продолжает приближаться астероид, размеры которого можно сравнить с метеоритом, упавшим под Челябинском в феврале 2013 года. По данным специалистов, объект находился на минимальном от поверхности Земли расстоянии в 139 тысяч 410 километров.
Уточняется, что диаметр небесного тела, которое обращается по гелиоцентрической орбите, составляет в поперечном разрезе примерно 10-15 метров.
Как стало известно, за последние три месяца российские специалисты смогли обнаружить два астероида, которые могут оказаться потенциально опасными. Информация об этих объектах была получена при помощи комплекса Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП), который находится на территории населенного пункта Передовое (Амурская область).
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