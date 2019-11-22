Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В эстонской Нарве восстановят Дом Петра I

22.11.2019 23:17

Фото: ajapaik.ee



В эстонской Нарве решено восстановить Дом Петра I, который в прошлом являлся одной из достопримечательностей этого города, соседствующего с Россией.



Как передает ERR, общая стоимость проекта может составить около трех миллионов евро.



Дом Петра I был возведен в 1676 году, он располагался в старой части города, в самом конце улицы Рюйтли, где она выходит к Темному саду. Историческое здание, в котором не раз останавливался первый российский император, сильно пострадало в период боевых действий в 1944 году. Спустя пятнадцать лет его окончательно демонтировали.



По данным радионовостей телерадиовещания Эстонии ERR, после восстановления здание будет включать в себя музей (именно такое учреждение работало в доме до войны) и археологический центр. Как отметил Эльдар Эфендиев, возглавляющий рабочую группу по восстановлению здания при Нарвской горуправе, предполагается не только восстановить музей с уникальной коллекцией, но и создать центр, чтобы молодое поколение могло заинтересоваться археологией.



Проект представляется очень важным как для нарвитян, так и Эстонии в целом, указал Эфендиев. Средства на реализацию предполагается выделить из городского бюджета.







Автор: Злата Богатова

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