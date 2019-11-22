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«Коммунисты России» призывают игнорировать выступление Ротару


22.11.2019 14:19
«Коммунисты России» призывают игнорировать выступление РотаруФото: smi2.net

Председатель ЦК партии Максим Сурайкин напомнил о том, как в прошлом певица сочувствовала украинским националистам и отказывалась признавать воссоединение Крыма с Россией. Однако посчитав убытки, Ротару "сменила гнев на милость" и дала согласие на участие в музыкальном фестивале, заявил политик.

Представитель партии "Коммунисты России", отреагировав на планы Софии Ротару возвратиться на заработки в Россию, призвал отечественных зрителей бойкотировать певицу. Как заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин, россиянам стоит выключить телевизоры, когда по ним будут показывать выступление артистки на традиционном фестивале "Песня года", передает АГН "Москва".

По словам Сурайкина, учитывая позицию Софии Ротару, когда она появится на сцене "Песни года", всем нужно в этот момент переключить программу. Тогда все рейтинги зафиксируют отказ аудитории смотреть выступление певицы, и это станет хорошим уроком для нее, как и других звезд.

Ранее в прессе появились сведения о том, что София Ротару, в 2018 году отказавшаяся участвовать в программе "Песня года", возвращается к концертной деятельности в нашей стране. Помимо фестивалей, певица рассматривает заявки на корпоративы, писали российские СМИ.

Автор: Злата Богатова

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