ИнтерНовости - новости в стране и мире
В центре Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ
В центре Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ
В Москве отреагировали на заявления США по израильским поселениям
В Москве отреагировали на заявления США по израильским поселениям
Жители Воронежа «штурмуют» диспансер перед подорожанием справок для водителей
Жители Воронежа «штурмуют» диспансер перед подорожанием справок для водителей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Жители Воронежа «штурмуют» диспансер перед подорожанием справок для водителейЖители Воронежа «штурмуют» диспансер перед подорожанием справок для водителей
Российского военного подозревают в шпионаже в пользу КиеваРоссийского военного подозревают в шпионаже в пользу Киева
Украинский адмирал рассказал о пропаже унитазов с задержанных кораблейУкраинский адмирал рассказал о пропаже унитазов с задержанных кораблей
София Ротару вернется в Россию на заработкиСофия Ротару вернется в Россию на заработки
Новак: РФ предлагала Украине закупать российский газ напрямуюНовак: РФ предлагала Украине закупать российский газ напрямую

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!
Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!
«Сказка о царе Салтане»«Сказка о царе Салтане»
Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

София Ротару вернется в Россию на заработки


20.11.2019 17:11
София Ротару вернется в Россию на заработкиФото: choiz.me

Известная артистка будет выступать на музыкальных фестивалях и новогодних корпоративах, передают российские СМИ.

Ожидается, что София Ротару также примет участие в "Песне года", которую традиционно готовят для показа в продолжительные выходные.

В 2018 году известная исполнительница отказалась участвовать в программе "Песня года", но на этот раз София Ротару решила выступить на концерте в Москве. Поэтому в новогодние праздники по российскому телевидению можно будет увидеть ее новые песни. Предполагается, что 14 декабря артистка примет участие в фестивале "Легенды ретро FM".

Как сообщается на сайте "Комсомольской правды", представители звезды, учитывая ее планы на ближайшее будущее, рассматривают предложения о выступлении на корпоративных вечерах в Москве во время новогодних каникул.

Гонорар Софии Ротару, пишет газета, помимо самого выступления, подразумевает оплату транспортных расходов артистки и ее творческого коллектива, а также их проживание. В сумме появление звезды на корпоративе может обойтись в 50-60 тысяч долларов (от 3,1 до 3,8 миллиона рублей).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Во Франции при обрушении моста погибли два человека Во Франции при обрушении моста погибли два человека
Названа дата саммита в «нормандском формате» в ПарижеНазвана дата саммита в «нормандском формате» в Париже
В Эквадоре найдены младенцы, похороненные в черепах других детейВ Эквадоре найдены младенцы, похороненные в черепах других детей
В Астрахани при обрушении балкона погиб мужчина, еще один в реанимацииВ Астрахани при обрушении балкона погиб мужчина, еще один в реанимации
Названы города с лучшими условиями для водителейНазваны города с лучшими условиями для водителей

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 942


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru