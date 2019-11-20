|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
София Ротару вернется в Россию на заработки
20.11.2019 17:11
Фото: choiz.me
Известная артистка будет выступать на музыкальных фестивалях и новогодних корпоративах, передают российские СМИ.
Ожидается, что София Ротару также примет участие в "Песне года", которую традиционно готовят для показа в продолжительные выходные.
В 2018 году известная исполнительница отказалась участвовать в программе "Песня года", но на этот раз София Ротару решила выступить на концерте в Москве. Поэтому в новогодние праздники по российскому телевидению можно будет увидеть ее новые песни. Предполагается, что 14 декабря артистка примет участие в фестивале "Легенды ретро FM".
Как сообщается на сайте "Комсомольской правды", представители звезды, учитывая ее планы на ближайшее будущее, рассматривают предложения о выступлении на корпоративных вечерах в Москве во время новогодних каникул.
Гонорар Софии Ротару, пишет газета, помимо самого выступления, подразумевает оплату транспортных расходов артистки и ее творческого коллектива, а также их проживание. В сумме появление звезды на корпоративе может обойтись в 50-60 тысяч долларов (от 3,1 до 3,8 миллиона рублей).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|