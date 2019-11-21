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Путин: Погибшие под Северодвинском создавали оружие, не имеющее аналогов
01:23
Фото: aif.ru
Как заявил российский президент Владимир Путин, сотрудники "Росатома" и представители Минобороны, трагически погибшие в августе этого года под Северодвинском, работали над созданием оружия, которое на сегодняшний день не имеет аналогов. Глава РФ подчеркнул, что наша страна в будущем продолжит деятельность по совершенствованию такого вооружения.
Президент России Владимир Путин вручил вдовам погибших под Северодвинском специалистов ордена Мужества. Жертвам инцидента они были присвоены посмертно. Церемония состоялась сегодня в Кремле. Обратившись к родственникам погибших военных и сотрудников "Росатома", российский лидер сказал, что их близкие "вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление".
По словам президента, сам факт обладания настолько уникальными технологиями можно считать "важнейшей надежной гарантией мира" на всей планете. Путин при этом отметил, что погибшие выполняли особую миссию, посвятить собственную жизнь такой деятельности. Они сделали "мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны", - сказал глава государства.
ЧП случилось 8 августа 2019 года. По данным Минобороны РФ и корпорации "Росатом", произошел взрыв в ходе испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания, которые проводились на морской платформе. Жертвами инцидента стали семь человек.
После трагедии глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о том, что лучшей памятью специалистам, которые погибли в Архангельской области, станет продолжение работы по созданию новых образцов данного типа вооружений. Своим мнением по этому поводу он поделился после похорон в Сарове (Нижегородская область). Там простились с сотрудниками Российского федерального ядерного центра. Руководитель госкорпорации сказал, что погибшие до последнего оставались преданными своему долгу. По словам Алексея Лихачева, эти люди "ушли, как настоящие герои".
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