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Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
10.8.2019 11:35
Фото: obozrevatel.com
Как передают российские СМИ, инцидент случился на полигоне в окрестностях города Северодвинска (Архангельская область).
Пять сотрудников «Росатома» погибли, еще трое серьезно пострадали в ходе выполнения работ, связанных с изотопными источниками питания.
Со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации сообщается, что трем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. Врачи диагностировали у них человека травмы и ожоги. Семьи в обязательном порядке погибших получат поддержку, подчеркнули в "Росатоме".
Среди погибших - представители "Росатома" и Министерства обороны, которые получили смертельные ранения в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки. Известно, что сотрудники госкорпорации в тот момент были задействованы в мероприятиях, связанных с созданными для жидкостной реактивной установки изотопными источниками питания.
Более конкретных сведений о причинах трагедии из официальных источников пока не поступало.
Ранее в военном ведомстве сообщили о ЧП, случившемся 8 августа, в результате которого два человека погибли и шесть пострадали. В министерстве ранее подтвердили, что в числе жертв инцидента - военнослужащие и сотрудники госкорпорации.
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