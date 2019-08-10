Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

10.8.2019 11:35

Фото: obozrevatel.com



Как передают российские СМИ, инцидент случился на полигоне в окрестностях города Северодвинска (Архангельская область).



Пять сотрудников «Росатома» погибли, еще трое серьезно пострадали в ходе выполнения работ, связанных с изотопными источниками питания.



Со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации сообщается, что трем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. Врачи диагностировали у них человека травмы и ожоги. Семьи в обязательном порядке погибших получат поддержку, подчеркнули в "Росатоме".



Среди погибших - представители "Росатома" и Министерства обороны, которые получили смертельные ранения в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки. Известно, что сотрудники госкорпорации в тот момент были задействованы в мероприятиях, связанных с созданными для жидкостной реактивной установки изотопными источниками питания.



Более конкретных сведений о причинах трагедии из официальных источников пока не поступало.



Ранее в военном ведомстве сообщили о ЧП, случившемся 8 августа, в результате которого два человека погибли и шесть пострадали. В министерстве ранее подтвердили, что в числе жертв инцидента - военнослужащие и сотрудники госкорпорации.



Автор: Злата Богатова

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