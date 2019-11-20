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В ФСБ ответили на претензии Украины по поводу состояния возвращенных кораблей
14:04
Фото: vk.com
Военные суда были переданы Украине в нормальном состоянии, заявили представители ФСБ. Подчеркивается, что имеется подтверждающая видеозапись.
Ранее в Киеве прозвучали упреки в том, что Россия якобы возвратила "угробленные" корабли.
Как передает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанные год назад за провокацию в Керченском проливе украинские военные суда передавались Украине в нормальном состоянии, включая исправную сантехнику.
Опровергая утверждения, сделанные в Киеве по поводу кораблей, в ФСБ заявили, что имеется подтверждающая видеозапись. В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко Центр общественных связей ФСБ России опубликовал соответствующие кадры, на которых запечатлено как внешнее, так и внутреннее состояние кораблей во время их передачи.
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