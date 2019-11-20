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Судно с американским сжиженным природным газом для Украины прибыло в Польшу


20.11.2019 21:35
Судно с американским сжиженным природным газом для Украины прибыло в ПольшуФото: smi2.net

Судно с предназначенным для Украины американским сжиженным природным газом (СПГ) прибыло в специализированный терминал в польском Свиноуйсьце.

Информация поступила от дипмиссии Соединенных Штатов в Киеве.

Как указано в комментарии американского дипломатического представительства, судно с грузом СПГ для Украины уже достигло Польши. Сейчас оно находится в терминале Свиноуйсьце. Случившееся представители Госдепа Соединенных Штатов назвали еще одним шагом на пути оказания помощи Киеву для достижения им энергетической независимости.

Ранее глава энергетического министерства США Рик Перри заявлял о том, что поставки СПГ помогут Украине обрести независимость от поставок из России.

Соглашение о сотрудничестве в целях "укрепления региональной безопасности поставок природного газа" было подписано представителями властей Польши, США и Украины 31 августа.

Напомним, не так давно российский министр энергетики Александр Новак подтвердил сведения о том, что украинской стороне предлагали закупать газ напрямую в объеме 15 млрд кубических метров ежегодно. Незадолго до этого в ряде средств массовой информации распространились сообщения о том, что в Еврокомиссии рекомендовали Украине вернуться к прямым поставкам российского газа, не переплачивая за его реверс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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