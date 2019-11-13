|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Новак: РФ предлагала Украине закупать российский газ напрямую
16:24
Фото: vk.com
По словам министра энергетики России Александра Новака, украинской стороне предлагали закупать газ напрямую в объеме 15 млрд кубических метров ежегодно.
Глава ведомства говорил об этом, отвечая на вопрос журналистам, передает ТАСС.
Как заявил Александр Новак, тема поднималась в рамках последних трехсторонних консультаций. Россия уже не в первый раз предлагала Украине закупать наш газ напрямую в объеме 15 млрд кубических метров в год.
При этом министр воздержался от прогнозов, относительно того, примут ли в Киеве данное предложение.
Ранее в ряде средств массовой информации распространились сообщения о том, что в Еврокомиссии рекомендовали Украине вернуться к прямым поставкам российского газа, не переплачивая за его реверс.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|