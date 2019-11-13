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Новак: РФ предлагала Украине закупать российский газ напрямую


16:24
Новак: РФ предлагала Украине закупать российский газ напрямуюФото: vk.com

По словам министра энергетики России Александра Новака, украинской стороне предлагали закупать газ напрямую в объеме 15 млрд кубических метров ежегодно.

Глава ведомства говорил об этом, отвечая на вопрос журналистам, передает ТАСС.

Как заявил Александр Новак, тема поднималась в рамках последних трехсторонних консультаций. Россия уже не в первый раз предлагала Украине закупать наш газ напрямую в объеме 15 млрд кубических метров в год.

При этом министр воздержался от прогнозов, относительно того, примут ли в Киеве данное предложение.

Ранее в ряде средств массовой информации распространились сообщения о том, что в Еврокомиссии рекомендовали Украине вернуться к прямым поставкам российского газа, не переплачивая за его реверс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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