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Российского военного подозревают в шпионаже в пользу Киева


18:49
Российского военного подозревают в шпионаже в пользу КиеваФото: tvzvezda.ru

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали российского военнослужащего, который подозревается в шпионской деятельности.

По предварительным данным, задержанный собирал сведения военного характера, выполняя задание украинских спецслужб, сообщает агентство "Интерфакс".

Сотрудники ФСБ провели операцию в городе Аксай Ростовской области, где был задержан гражданин России. Как стало известно, военнослужащий Южного военного округа может быть обвинен в государственной измене, сообщается со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Уточняется, что сведения подозреваемый собирал по заданию Главного управления разведки украинского военного ведомства. По данным ФСБ, утечка такого рода информации за пределы страны была способна нанести ущерб обороноспособности РФ.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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