|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Красноярском пенсионер и двое детей погибли при пожаре
16:11
Фото: rostov.ru
По факту гибели трех человек следственные органы Красноярского края уже возбудили уголовное дело, передает агентство "Интерфакс".
В ведомстве пояснили, что трагическое происшествие случилось в населенном пункте Ермаковское.
Как стало известно, на месте ЧП погиб 60-летний мужчина, являвшийся хозяином горевшего дома. В больницу после случившегося были экстренно доставлены его 60-летняя супруга и две внучки, тринадцати и девяти лет. Несмотря на все усилия специалистов, девочек спасти не удалось, они вскоре скончались.
Пострадавшей женщине врачи сейчас продолжают оказывать медицинскую помощь.
Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более человек. В числе приоритетных версий, которые сейчас рассматривает следствие, неисправность электропроводки. Предположительно, именно из-за этого на веранде частного деревянного дома могло произойти замыкание с последующим возгоранием.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|