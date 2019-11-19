Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве отреагировали на заявления США по израильским поселениям

06:09

Фото: press-az.com



Как указано в комментарии МИД России, которое было размещено на официальном сайте ведомства, позиция официальной Москвы по данному вопросу остается неизменной. Заявление представителей руководства США о том, что созданные Израилем на Западном берегу реки Иордан поселения не противоречат нормам международного права, способны обострить и без того нестабильную ситуацию в регионе, отмечает отечественное дипломатическое министерство.



В Москве решение американского руководства сочли очередным шагом, который направлен "на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования", указано в сообщении. В результате и без того напряженные в последнее время палестино-израильские отношения могут еще более обостриться, подчеркивают российские дипломаты.



Ранее на решение американских властей отреагировали в ЕС. На сайте Европейской службы внешних связей появилось заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая назвала политику израильского руководства в отношении поселений незаконной. По ее словам, мирное решение закреплено в резолюции Совета Безопасности ООН No 2334.



Напомним, глава Госдепартамента Майк Помпео заявил о том, что в Вашингтоне не считают незаконным строительство Израилем еврейских поселений на оккупированном им западном берегу Иордана. Вскоре после этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как указывает пресс-служба израильского деятеля, в ходе беседы он выразил благодарность главе Соединенных Штатов, который "исправил историческую ошибку".



Автор: Злата Богатова

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