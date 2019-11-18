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США признали поселения Израиля на территории Палестины
07:10
Фото: argumenti.ru
Власти Соединенных Штатов пересмотрели позицию относительно израильских поселений в Палестине и признают их правомерными.
Соответствующее заявление было сделано главой американского Госдепа Майком Помпео.
Как заявил официальный представитель Вашингтона, руководство США решило признать поселения Израиля на территории Палестины. По словам главы Госдепа Майка Помпео, администрация американского президента Дональда Трампа пересмотрела позицию по вопросу их легитимности и теперь не считает эти поселения противоречащими международному праву.
На фоне этого заявления премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху уже провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как указывает пресс-служба израильского деятеля, в ходе беседы он выразил благодарность главе Соединенных Штатов. По словам Нетаньяху, Трамп "исправил историческую ошибку".
В тексте официального комментария подчеркивается, что кому-то было необходимо озвучить "простую правду", и американский президент "сделал так, как сделал с признанием Голан и переносом посольства в Иерусалим".
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